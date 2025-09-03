Más de 300 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Raúl Porras Barrenechea participaron en la feria de orientación vocacional “Decide tu Futuro”, una actividad organizada por el Centro de Empleo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.

Decisiones con información

La jornada se desarrolló con el objetivo de ofrecer herramientas e información clave para ayudar a los adolescentes a tomar decisiones más informadas sobre su futuro académico y profesional. Durante la feria, los alumnos accedieron a charlas, talleres y orientación personalizada por parte de especialistas.

Participaron diez instituciones formativas, entre universidades, institutos y centros técnicos, que presentaron su oferta académica y explicaron las oportunidades existentes en distintas áreas del conocimiento y el trabajo técnico-productivo.

El evento fue encabezado por el coordinador del Centro de Empleo, Raúl López Herrera, junto al director del colegio anfitrión y autoridades locales. Los organizadores destacaron la importancia de generar este tipo de espacios para acercar a los jóvenes a opciones reales de formación postsecundaria.

“En contextos donde muchos estudiantes no tienen acceso a una orientación vocacional adecuada, ferias como esta permiten reducir la brecha de información y brindar claridad sobre las diferentes rutas educativas disponibles, incluyendo carreras técnicas, universitarias y oficios especializados”, señaló la organización.

