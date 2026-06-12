A pocos días de concluir el actual periodo legislativo, el congresista Alejandro Muñante consideró que el siguiente Congreso tendrá la tarea de corregir prácticas que afectaron la percepción ciudadana sobre el Poder Legislativo.

Al hacer un balance de este periodo, el parlamentario recordó que el Congreso afrontó diversos acontecimientos políticos e institucionales.

“Hemos visto de todo en este Congreso: golpes de Estado, censura de ministros, vacancias, protestas sociales y casi todo lo que la Constitución prevé en las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo”, afirmó.

Muñante señaló que una de las lecciones de los últimos años es la necesidad de priorizar proyectos de mayor relevancia para la población.

En ese sentido, destacó que el retorno a la bicameralidad permitirá que las leyes declarativas pasen a ser mociones, lo que, a su juicio, facilitará dedicar más tiempo al debate de propuestas con mayor impacto.