El Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre, además de las actividades, reuniones y eventos vinculados con su llegada.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 037-2026-RE, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma establece la creación de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, integrada por todos los ministros de Estado y presidida por el canciller Carlos Espá.

El ministro de Relaciones Exteriores asumirá como coordinador nacional de los preparativos, así como de la gestión administrativa y logística de la visita en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La comisión también podrá coordinar con gobiernos regionales y locales de las zonas donde se desarrollen las actividades oficiales.

El decreto señala que estas autoridades podrán ser convocadas para articular las acciones correspondientes dentro de sus competencias y establece que los ministros integrantes podrán designar representantes para participar en las sesiones de la comisión.