Más de 200 estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes participaron en una jornada de orientación vocacional organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.

Habilidades y valores

La iniciativa, impulsada por el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), tuvo como objetivo ayudar a los jóvenes a identificar sus intereses, habilidades y valores, con el fin de que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y laboral.

Durante las charlas, los estudiantes recibieron información sobre distintas opciones educativas y perfiles profesionales, así como herramientas para trazar metas y explorar sus talentos.

La jornada fue valorada como un espacio clave para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una etapa crucial de sus vidas. Iniciativas como esta buscan reducir la deserción educativa y fomentar elecciones vocacionales alineadas con las capacidades y aspiraciones de los estudiantes.

