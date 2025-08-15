Con el objetivo de brindar herramientas para la toma de decisiones académicas y profesionales, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a cargo del Abog. Alonso Sotelo Jiménez y el especialista del Servicio de Orientación Vocacional desarrolló esta mañana un Taller de Orientación Vocacional en el Colegio Julio C. Tello, beneficiando a más de 120 estudiantes de nivel secundario.

Fortalecimiento de competencias

Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con el autoconocimiento, identificación de intereses y aptitudes, así como la exploración de opciones educativas y laborales. La actividad buscó motivar a los jóvenes a proyectar su futuro con una visión clara y responsable.

Este tipo de talleres forman parte de las acciones de fortalecimiento de competencias juveniles, promoviendo que los estudiantes cuenten con información y asesoría especializada para planificar su desarrollo personal y profesional.

