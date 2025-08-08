La Municipalidad Distrital de Salas, a través de Demuna, llevó a cabo con éxito el taller de orientación vocacional denominado “Describre quién eres y qué camino seguir” dirigido a los estudiantes del 5to año de secundaria de las secciones “A”, “C” y “D” de la I.E Juan José Salas Bernales.

Este espacio fue diseñado para ayudar a los jóvenes a reconocer sus habilidades, intereses y aspiraciones, brindándoles herramientas para tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.

Asimismo, se contó con la importante participación de un representante de PRONABEC, quien brindó información clave sobre BECA 18, resolviendo dudas sobre los requisitos, beneficios y etapas del proceso de postulación.

Desde la institución municipal se reafirmó el compromiso con el desarrollo integral de la juventud, promoviendo actividades que impulsen su formación y crecimiento personal.

