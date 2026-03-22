En una iniciativa destinada a apoyar la toma de decisiones académicas y profesionales, más de 200 estudiantes de la Academia Preuniversitaria AD participaron en la aplicación del test vocacional “Elige”. Esta herramienta permitió a los jóvenes identificar sus intereses, habilidades y posibles áreas profesionales, facilitando una mejor planificación de su futuro académico y ocupacional.

Inserción laboral

La actividad se realizó en modalidad mixta, combinando sesiones virtuales y presenciales, lo que amplió la participación y permitió incluir a estudiantes con diversas necesidades y ubicaciones. Además, los participantes recibieron información sobre la plataforma Mi Carrera, que ofrece datos sobre opciones profesionales, demanda laboral e ingresos promedio según la carrera elegida.

Durante la jornada, se resaltó el papel del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional – SOVIO, que contribuye a reducir la deserción académica, fortalecer la autoconfianza de los jóvenes y mejorar su inserción en el mundo laboral.

Las instituciones educativas interesadas en acceder a estos servicios pueden hacerlo a través de la mesa de partes virtual del Gobierno Regional de Ica, facilitando así que más estudiantes se beneficien de herramientas y asesoramiento especializado para orientar su futuro profesional.

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