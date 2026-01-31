Más de 200 estudiantes de la Academia GEUNICA participaron en una jornada de orientación vocacional que incluyó la aplicación del Test Vocacional “Elige”, una herramienta diseñada para ayudar a los jóvenes a identificar sus intereses y fortalecer la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Decisiones informadas

Durante la actividad, los estudiantes recibieron orientación personalizada y conocieron la plataforma digital “Mi Carrera”, que brinda información actualizada sobre las distintas opciones de formación superior y el comportamiento del mercado laboral, permitiendo a los jóvenes evaluar alternativas de estudio con mayor claridad.

La jornada despertó gran interés entre los participantes, quienes pudieron reflexionar sobre sus habilidades, preferencias y proyecciones profesionales, en un momento clave de su etapa formativa.

Esta iniciativa permitió beneficiar a más de 200 jóvenes, por la importancia de acercar herramientas de orientación vocacional a los estudiantes, facilitando el acceso a información oportuna que contribuya a decisiones más informadas y acordes a sus expectativas y capacidades.

