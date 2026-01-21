La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica inició los talleres y evaluaciones de orientación vocacional, dirigidos a jóvenes preuniversitarios, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

Intereses y habilidades

En esta oportunidad, alrededor de 50 estudiantes de la Academia Barnad participaron en las evaluaciones, las cuales se realizaron mediante el Test de Orientación Vocacional “ELIGE” del MTPE, herramienta que permite identificar intereses, habilidades y aptitudes de los participantes.

En el marco de estas actividades, se brindó información relevante sobre la importancia de elegir de manera informada una carrera profesional o técnica, así como orientación sobre el uso de la plataforma Mi Carrera, herramienta digital que permite conocer la oferta formativa, el campo laboral y las instituciones educativas disponibles a nivel nacional.

Estas acciones contribuyen a que los jóvenes cuenten con mayores elementos para la construcción de su proyecto de vida y futuro profesional, reafirmando el compromiso institucional de brindar orientación vocacional gratuita y de calidad.

