Con éxito se llevó a cabo la Feria de Orientación Vocacional en el CEBA “Rubén Martínez Puicón”, organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha. La actividad buscó brindar a la comunidad información y asesoría sobre opciones educativas y proyecciones profesionales.

Orientación vocacional

El evento contó con la participación de ocho instituciones de nivel formativo, que ofrecieron orientación directa a los asistentes sobre los diferentes caminos educativos y oportunidades laborales disponibles.

La jornada benefició a alrededor de 80 adolescentes, jóvenes y adultos que continúan su formación luego de no haber culminado la educación básica regular, proporcionándoles herramientas para planificar su futuro educativo y profesional.

Durante la feria, los participantes recibieron información sobre carreras técnicas, programas de capacitación y alternativas de inserción laboral, fomentando la orientación vocacional como un paso clave para la proyección personal y profesional. La actividad también permitió fortalecer la relación entre las instituciones educativas y la comunidad, promoviendo espacios de diálogo y aprendizaje.

