Más de 300 estudiantes del distrito de Santiago participaron en la feria de orientación vocacional “Inspírate, elige y da el paso hacia tu futuro”, una jornada que reunió a diversas instituciones formativas con el objetivo de acercar información clave para la toma de decisiones académicas y profesionales de los jóvenes.

Proyecto de vida

El evento se desarrolló en la Institución Educativa Sebastián Barranca, bajo la dirección del Mg. Carlos Hernández Yaya, y convocó a 13 entidades educativas y técnicas que expusieron sus propuestas académicas y servicios. Entre los colegios participantes estuvieron la I.E. Héctor Francisco Cortez Cabrera de Huarango Mocho, la I.E. Fray Ramón Rojas y la propia I.E. Sebastián Barranca como anfitriona.

Durante la feria, los alumnos recorrieron los módulos instalados por las instituciones formativas, donde recibieron información sobre carreras profesionales, opciones técnicas, becas, procesos de admisión y oportunidades de desarrollo. La actividad permitió que los estudiantes aclaren dudas y exploren alternativas ajustadas a sus intereses y capacidades, fortaleciendo así su proyecto de vida.

Docentes y orientadores destacaron que este tipo de espacios contribuye a reducir la desinformación vocacional y a acercar a los jóvenes a una oferta educativa más amplia, especialmente en un contexto donde muchos estudiantes no cuentan con acceso directo a servicios de orientación.

