Con la participación de más de una decena de instituciones educativas, se desarrolló con éxito la Feria de Orientación Vocacional “Decide tu futuro”, una actividad que buscó ofrecer a los jóvenes información y herramientas para elegir su camino profesional.

Futuro profesional

El evento fue organizado por la Zonal de Trabajo Chincha, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chincha, y congregó a 16 instituciones formativas, entre universidades, institutos y centros de capacitación técnica.

Durante la jornada, los estudiantes de nivel secundario tuvieron la oportunidad de conocer la diversa oferta educativa existente en la región, acceder a orientación personalizada y participar en actividades diseñadas para fortalecer su proceso de elección vocacional.

Representantes de los centros educativos y de la comunidad destacaron la importancia de este tipo de espacios, que permiten a los jóvenes definir sus intereses y metas profesionales con mayor claridad.

A través del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica impulsa este tipo de iniciativas que buscan vincular la educación con el futuro laboral de los jóvenes de la región.

