Más de 200 estudiantes de la Academia Preuniversitaria Barnard participaron en una charla de orientación vocacional orientada a fortalecer su proyecto de vida y brindarles herramientas clave para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

Formación superior

Durante la jornada, los estudiantes recibieron información práctica sobre las distintas alternativas de formación superior y las oportunidades que ofrece el mercado laboral actual. Uno de los principales ejes de la actividad fue la orientación en el uso de la plataforma “Mi Carrera”, una herramienta que permite conocer la oferta educativa disponible y las proyecciones laborales de diversas profesiones.

Asimismo, los participantes realizaron el test vocacional “Elige”, diseñado para ayudar a los jóvenes a identificar sus intereses, habilidades y aptitudes, facilitando así una elección más consciente de la carrera que desean seguir.

La actividad generó un espacio de reflexión y diálogo, en el que los estudiantes pudieron resolver dudas y ampliar su panorama sobre las opciones académicas existentes, en un momento clave de su etapa formativa.

Este tipo de iniciativas busca acompañar a los jóvenes en la construcción de su camino académico y laboral, apostando por la orientación temprana como una herramienta fundamental para ampliar oportunidades y reducir la deserción en la educación superior.

