El Poder Judicial (PJ) declaró sobreseída la acusación por colusión agravada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el caso Gasoducto Sur.

La decisión figura en la Resolución 63, emitida el 19 de noviembre por el juez Leodan Cristóbal Ayala.

El magistrado concluyó que la Fiscalía no presentó elementos de convicción suficientes para sostener los cargos contra la ex “pareja presidencial”.

Según el documento, revisado por Correo, el magistrado cuestiona que la acusación no vinculara adecuadamente las pruebas con los cinco presuntos acuerdos colusorios atribuidos al exmandatario.

El juez advirtió que 618 elementos no fueron individualizados ni relacionados con los hechos y acusados. Por ello, aplicó la causal de “insuficiencia probatoria”.

La medida alcanza a Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, así como a David San Frutos y Jesús Saldaña, exrepresentantes de Enagás Internacional SLU, y esta última empresa.

No obstante, todos seguirán vinculados al expediente en el extremo civil, debido a que el fallo no extingue el reclamo de reparación presentado por el Estado.

ORIGEN

La investigación se remonta a 2017 y comprende presuntas irregularidades en los proyectos Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de Humala.

La tesis fiscal sostuvo que se favoreció a Odebrecht y otras empresas en la concesión del proyecto, adjudicado en junio de 2014. El Equipo Especial Lava Jato (EELJ), mediante la fiscal Geovana Mori, presentó acusación el 4 de junio de 2025 y pidió 35 años de prisión para Humala y Heredia.

Edinson Huamán, abogado de Humala y Heredia, aseguró que no debió iniciarse la pesquisa. “Fue un caso fabricado por el Equipo Especial, justamente para perseguir al expresidente”, dijo a Exitosa.

Añadió que esperan que la decisión sea confirmada en la segunda instancia.

ANÁLISIS

La abogada penalista Valeria Morón explicó a Correo que, para sostener la acusación por colusión agravada, la Fiscalía debía demostrar la concertación entre Humala y Barata.

Según Morón, no necesariamente requiere una prueba directa sino también puede acreditarse mediante indicios como comunicaciones, reuniones o documentos.

“La Fiscalía ha debido trabajar en recabar esos indicios. Si tienes una narrativa, pero no tienes pruebas, eso es una novela”, opinó.

Morón consideró que la caída de investigaciones del EELJ podría responder a deficiencias en el trabajo fiscal y recordó que hubo una etapa en la que se declaraban fundados los pedidos de prisión preventiva.

“Creo que ha habido una mala preparación del Ministerio Público”, afirmó.

Además, la especialista detalló que la Fiscalía y la Procuraduría tienen un plazo de tres días para apelar el auto de sobreseimiento, conforme al artículo 414 del Código Procesal Penal.

El recurso se presenta ante el mismo juzgado, que elevará el expediente a una sala superior para que revise la decisión.

Esta podrá confirmar el archivo o revocarlo y disponer que el caso pase a juicio. En paralelo, continuará la discusión sobre la reparación civil solicitada por el Estado.

“Si bien es cierto el auto de sobreseimiento archiva el proceso, todavía la historia no ha concluido”, apuntó.