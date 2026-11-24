El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Angello Tangherlini, anunció un aumento del presupuesto destinado a los subsidios para el transporte terrestre a nivel nacional. Con esta ampliación, los recursos asignados superan los S/400 millones, frente a los S/105 millones aprobados inicialmente en agosto pasado.

“Nosotros teníamos un déficit importante, pero lo que se está dando ahora a través de la coordinación que hemos realizado es más de 400 millones de soles para poder satisfacer las necesidades de los transportistas”, señaló.

El incremento presupuestal se dispuso ante el alza del precio de los combustibles y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de reducir el impacto económico que afrontan los operadores del transporte.

Durante declaraciones a la prensa, el ministro precisó que se conservará el subsidio de S/4 por galón de diésel, beneficio que alcanzará únicamente a los transportistas formales de pasajeros y carga a nivel nacional.

“Hemos logrado a través de una coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas poder extender ese subsidio en fecha, pero también en monto de dinero que va a permitir cubrir una mayor cantidad de transportistas”, aseguró.

La semana pasada, organizaciones de transportistas realizaron un paro de 72 horas en Huánuco, Huancavelica, Junín, Pasco, Ucayali y Áncash. La medida de protesta respondió al alza de los combustibles y de los productos de primera necesidad.

Los representantes de los transportistas cuestionaron que el subsidio al combustible aprobado meses atrás por el Ejecutivo no alcanzara a la mayoría de los trabajadores del sector. Ante esta situación, solicitaron ampliar los recursos destinados a este beneficio y crear un fondo de estabilización de precios.

Entre sus demandas también figuraba la implementación de la Ley del Observatorio del Transporte Terrestre, como una medida para combatir el aumento de la informalidad en el servicio de transporte de carga pesada.