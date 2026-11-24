El karateca arequipeño Facundo Ortiz Velásquez, de apenas 9 años, volvió a subir el 22 de noviembre al podio, esta vez consiguió dos medallas de oro en el Campeonato Interescolar OIKS (Organización Internacional de Karate Shotokan) de la región de Arequipa.

Las preseas doradas fueron en Kobudo y Kata individual, en una competencia que reunió a estudiantes de más de 15 colegios de la región.

Ortiz Velásquez es recordado porque se consagró bicampeón en el Panamericano de Karate de la WUKF, desarrollado del 28 de octubre al 1 de noviembre en Monterrey, México. El deportista destacó entre competidores de diferentes países y dejó en alto el nombre del Perú.

Ortiz Velásquez conquistó dos medallas de oro en las modalidades de Kata individual y Kobudo (armas cortas), en la categoría de 9 a 10 años. La delegación peruana obtuvo un total de 22 preseas: 10 de oro, nueve de plata y tres de bronce, frente a representantes de Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, El Salvador y Costa Rica.

Facundo practica karate desde los 6 años y continúa sumando experiencias internacionales. En julio pasado participó en el Campeonato Mundial de Karate realizado en Rumania, donde consiguió el cuarto puesto en la modalidad de Kobudo, demostrando su proyección en esta disciplina.

Sus padres señalaron que Arequipa cuenta con niños con grandes condiciones deportivas, pero no reciben el respaldo necesario del Estado ni del empresariado para desarrollar sus capacidades y representar a la región y al país en competencias nacionales e internacionales.

Advirtieron que muchos menores con talento terminan alejándose del deporte competitivo por falta de recursos económicos para financiar viajes, inscripciones y preparación.