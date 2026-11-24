Con una nueva presentación y mejoras en su proceso de elaboración, el Panetón Municipal de Ica fue presentado como uno de los principales productos desarrollados por las alumnas del taller de Panadería y Pastelería del CETPRO Julio C. Tello, quienes vienen poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación para impulsar sus propios emprendimientos.

Presentación del panetón municipal

La iniciativa, que comenzó como un plan piloto en 2025, continúa desarrollándose con la participación de mujeres que forman parte de los talleres productivos gratuitos promovidos mediante un convenio entre la Municipalidad Provincial de Ica y el Centro de Educación Técnico-Productiva. Para esta campaña navideña, el producto llega con cambios en su presentación, acabado y empaque, además de mejoras en la preparación.

El subgerente de Desarrollo Económico de Ica, Lic. Jorge Angulo, destacó el esfuerzo de las participantes y señaló que el propósito de estos espacios no se limita a enseñar una actividad, sino a brindarles herramientas para que puedan generar ingresos y alcanzar independencia económica.

Angulo recordó que la producción del panetón comenzó el año pasado como una experiencia piloto y que, para esta nueva edición, se han perfeccionado tanto la técnica de preparación como la presentación comercial. También resaltó que la municipalidad asumió el costo de los insumos necesarios para que las beneficiarias pudieran desarrollar la producción.

“Lo importante de esto es que estamos trabajando en las capacidades técnico-productivas para que ellas puedan emprender de manera personal, de manera individual o, por qué no, también en el caso de panadería y pastelería tengan la capacidad de poder insertarse laboralmente”, manifestó.

Asimismo, explicó que la nueva presentación incluye un empaque de mejor acabado, denominado presentación premium, y que se está trabajando con materia prima e insumos de marcas reconocidas.

Por su parte, el director del CETPRO Julio C. Tello, Román Camargo, informó que el taller de Panadería y Pastelería contó con 15 estudiantes matriculadas, quienes iniciaron su formación en agosto y vienen culminando el proceso con la elaboración de los panetones. Indicó que previamente desarrollaron conocimientos en repostería, preparando pasteles y otros productos comerciales, antes de avanzar hacia la producción navideña.

La presentación del Panetón Municipal también forma parte de una exposición de proyectos productivos que comprende los trabajos realizados en el taller de tejidos a crochet, donde las alumnas han elaborado manualidades, adornos, peluches y diversos artículos con motivos navideños.

La Subgerencia de Desarrollo Económico anunció que estos productos estarán disponibles para el público durante las ferias “Aprender para emprender”, programadas para los días 26 y 27 de noviembre, así como el 10 y 11 de diciembre, en los portales de la Municipalidad Provincial de Ica.

De acuerdo con el director del CETPRO, el taller de tejidos y adornos también contó con 20 participantes, quienes vienen desarrollando diferentes modelos y productos para la temporada navideña, bajo la orientación de sus docentes.

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