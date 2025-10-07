Un lote de máquinas y equipos especializados fue entregado esta semana al CETPRO Julio César Tello, en Ica, como parte de una colaboración con la empresa SYM Servicios Integrales. La entrega apunta a reforzar la enseñanza técnica en carreras como panadería, barbería, corte y confección, y tejeduría.

Programas técnicos

El equipamiento incluye un horno de convección a gas de 5 bandejas, marca Dach, para el programa de estudios de Panadería y Pastelería, dos sillones de barbero, marca Harley, para el programa de Peluquería y Barbería, una recubridora industrial plana con motor servo, marca Siruba, para el programa de Corte y Ensamblaje, una máquina tejedora tarjetera con pretinadora para lana delgada, marca Singer, para el programa de Producción de Tejeduría. Estos serán utilizados por estudiantes de los distintos programas técnicos que ofrece el centro.

El acto de entrega se realizó en presencia de representantes de la empresa, autoridades educativas y directivos del CETPRO. Durante la jornada, los estudiantes ofrecieron algunos números artísticos, en señal de agradecimiento. Aunque no se reveló el monto invertido, los equipos ya están en uso y beneficiarán directamente a los estudiantes en prácticas técnicas que requieren maquinaria especializada.

