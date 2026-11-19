Con la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad Provincial de Ica alista una serie de acciones de fiscalización y prevención para reducir los riesgos asociados al incremento de las actividades comerciales durante esta temporada. En ese contexto, el subgerente de Desarrollo Económico, Jorge Angulo, informó que presentó ante el despacho de alcaldía una propuesta de trabajo interinstitucional denominada “Plan Operativo Navidad Segura 2026, vísperas a Año Nuevo 2027”.

Plan para Navidad

La iniciativa busca articular la participación de diferentes áreas municipales con instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la SUCAMEC y la Dirección Regional de Salud (DIRESA), entre otras entidades que puedan incorporarse a las intervenciones. El propósito es establecer responsabilidades y coordinar acciones de supervisión, control y vigilancia para garantizar que las actividades comerciales y recreativas se desarrollen sin poner en peligro a la población.

Angulo explicó que la propuesta contempla reuniones de trabajo para definir un cronograma de intervenciones en distintos establecimientos y espacios comerciales. Entre los puntos que se pretende fiscalizar figuran la comercialización de panetones, juguetes, artículos eléctricos y productos pirotécnicos, además de los espectáculos públicos que suelen incrementarse durante diciembre. En el caso de los fuegos artificiales, precisó que SUCAMEC tendrá a su cargo las competencias relacionadas con el control, decomiso y retención de productos, mientras que el personal municipal brindará acompañamiento durante los operativos.

El funcionario sostuvo que estas medidas no solo buscan proteger a los consumidores que acuden a los establecimientos para realizar sus compras navideñas, sino también prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los propios comerciantes, especialmente en espacios donde podrían presentarse condiciones de informalidad o incumplimiento de las disposiciones vigentes.

Por otro lado, el subgerente anunció la realización de una feria navideña dirigida a emprendedores y pequeños empresarios de la provincia. La actividad se desarrollará los días 10, 11 y 12 de diciembre y tendrá como escenario la explanada del mercado La Palma, donde se ofrecerá un espacio para que los participantes puedan exhibir y comercializar sus productos en una temporada de importante movimiento económico.

Según indicó, la convocatoria es completamente gratuita y hasta el momento se cuenta con más de 15 emprendedores inscritos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO