El fiscal Julio Salas Cruces informó que durante el mes de diciembre se ejecutaron diversos operativos multisectoriales en la ciudad de Ica, con participación de la Municipalidad, la Policía Nacional, SUCAMEC, SUTRAN y otras entidades, con el objetivo de garantizar el orden público durante las festividades.

Riesgo público

Uno de los principales problemas identificados fue la venta indiscriminada de pirotécnicos sin autorización, especialmente en zonas como la calle Amazonas, pese a que SUCAMEC ha dejado en claro que no existe permiso alguno para productos detonantes. El fiscal calificó la situación como grave, advirtiendo que este comercio informal constituye un delito penal y genera un alto riesgo para la población, más aún cuando, tras los decomisos, la venta se reanudó horas después en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, Salas Cruces detalló que los operativos también alcanzaron al transporte informal, parques públicos y mercados, donde se detectó consumo de alcohol en espacios prohibidos, servicios de transporte sin autorización y deficiencias sanitarias en la venta de alimentos. En el caso de los mercados, alertó sobre la comercialización de productos no aptos para el consumo humano y una infraestructura deficiente, situaciones que comprometen seriamente la salud pública.

Finalmente, el representante del Ministerio Público exhortó a los funcionarios de la Municipalidad de Ica a asumir con mayor responsabilidad y firmeza su rol fiscalizador, aplicando sanciones más severas frente a la reiteración de faltas. Recalcó que los operativos continuarán durante el 2026 y que solo con una acción articulada, sostenida y con apoyo de la ciudadanía se podrán obtener resultados visibles que devuelvan el orden, la seguridad y la salubridad a las calles de la ciudad.

