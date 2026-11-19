La historia de Coquito llegó a la pantalla grande y emocionó a su propio creador. El maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana pidió que se realice una segunda parte de la película inspirada en su vida y en el emblemático libro con el que millones de peruanos aprendieron a leer y escribir.

El pedido lo hizo al finalizar la proyección de la cinta durante su avant première en Cinemark del Mall Aventura, en Arequipa. Sus palabras sorprendieron a los asistentes y fueron recibidas con aplausos, en una noche en la que el educador pudo ver cómo su historia se convertía en una producción cinematográfica.

La presentación reunió al director Eduardo Guillot, al maestro Zapata y a los integrantes del elenco, quienes llegaron a bordo de los autos clásicos utilizados durante el rodaje. Entre los actores estuvieron Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo Zapata; Lucas Mamani, el niño de 10 años que da vida a Coquito, y otros artistas que participaron en la producción.

El estreno de “Coquito, la película” será este 26 de noviembre en todos los cines del Perú

La película no solo recupera la historia de un educador, sino también el aporte de un método de enseñanza que ha acompañado a siete generaciones de peruanos. El libro Coquito se convirtió en una herramienta fundamental para que niños de diferentes épocas aprendieran sus primeras letras.

Además, la producción tiene un vínculo especial con Arequipa, pues las grabaciones se realizaron en esta ciudad y en Punta de Bombón. Uno de los protagonistas es Lucas Mamani, un niño nacido en Huaranguillo, en el distrito de Sachaca, quien debuta en el cine con este largometraje.

Después de su presentación en Arequipa, la película tendrá una avant première en Lima el 25 de noviembre y llegará a las salas de cine de todo el país el 26 de noviembre.