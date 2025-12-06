Un operativo inopinado realizado en el Mercado Santo Domingo reveló serias irregularidades en la venta de panetones y otros productos de consumo masivo, a pocas semanas de las fiestas de fin de año. La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por la Municipalidad Provincial de Ica, el Ministerio Público, la Dirección Regional de Salud, la Subprefectura Provincial y la PNP, como parte del plan “Navidad y Año Nuevo Seguros”.

Sin rotulado sanitario

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el registro sanitario, la vigencia de las fechas de caducidad y las condiciones de almacenamiento de los productos ofrecidos al público. El resultado encendió alertas: más de una decena de panetones fueron retenidos por no contar con autorización sanitaria, mientras que varios productos lácteos y alimentos complementarios fueron retirados por encontrarse con rotulado deficiente.

La Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad confirmó que en algunos puestos se hallaron panetones sin registro, empaques alterados y mercadería expuesta en condiciones inadecuadas, lo que implica un riesgo directo para la salud de los consumidores. Ante estas faltas, se ordenó decomisar los productos observados.

El operativo evidencia nuevamente la persistencia de la venta de alimentos fuera de norma, una situación que cada año se repite pese a las constantes advertencias de las autoridades sanitarias.

