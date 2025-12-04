En un operativo multisectorial que contó con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional, INDECOPI y la Municipalidad de Huánuco, se clausuró temporalmente el establecimiento “Todo Grill SF”, ubicado en el jr. Dos de Mayo N.° 974, por operar en condiciones antihigiénicas.

Aunque el local tenía autorización para el expendio de pollos a la brasa, parrillas y desayunos, las autoridades encontraron que se había ampliado la actividad al funcionamiento de una panadería, donde se elaboraban panes y panetones sin cumplir las normas de salubridad.

Durante la inspección, los fiscalizadores detectaron en el área de panadería una máquina procesadora en estado de extrema suciedad, con partes oxidadas y restos acumulados, lo que representaba una fuente directa de contaminación para los alimentos. Asimismo, se hallaron taquillas, fuentes, mayólicas y mesas sucias, además de escobas y prendas de vestir en zonas donde se manipulaban insumos.

Ante estas irregularidades, la Municipalidad dispuso una clausura temporal de 10 días (Acta de Paralización N.° 005306-2025-MPHCO) y procedió al decomiso de insumos y productos.

El establecimiento deberá regularizar su licencia de funcionamiento, su certificado ITSE, mejorar la limpieza y el orden en todas las áreas, tramitar los carnets de sanidad del personal, evitar el uso de productos vencidos o sin registro sanitario e implementar espacios adecuados para el almacenamiento de alimentos.

Las autoridades anunciaron que los operativos continuarán con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y salubridad en los establecimientos del rubro.