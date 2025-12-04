Un operativo conjunto entre La Municipalidad Provincial de Trujillo, la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito permitió decomisar panetones que no reunían las condiciones sanitarias adecuadas en el mercado La Hermelinda.

La Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la comuna trujillana confirmó que intervinieron el puesto C - 366 situado en la avenida Pucará. Ahí encontraron 35 panetones en bolsas y 7 en cajas que presentaban registro sanitario vencido, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Los productos fueron decomisados.

El municipio, además, despejó la plataforma central de este importante centro de abastos, destinada para descargar productos, pero que había sido tomada por ambulantes.

Las autoridades informaron que estos operativos continuarán de manera permanente en diversos mercados de Trujillo.