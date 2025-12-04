La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) clausuró temporalmente un centro de inspección técnica vehicular situado en la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, tras identificar la presunta emisión irregular de certificados aprobatorios.

Durante un operativo inopinado, los fiscalizadores de la Sutran detectaron que trece (13) vehículos obtuvieron su certificado del “Centro de Operaciones de Revisiones Técnicas Clarisa del Norte E.I.R.L.” sin haberse constituido a las instalaciones del referido local.

En consecuencia, se impuso la infracción IT39: “Emitir certificado sin haber sometido al vehículo al procedimiento de inspección técnica vehicular”, calificada como muy grave en la Tabla de Infracciones y Sanciones.

Con la finalidad de evitar que dicho establecimiento continúe emitiendo certificados sin inspeccionar previamente al vehículo, se dispuso la paralización de actividades y la clausura temporal del establecimiento por 30 días calendario, medida que fue impuesta en salvaguarda de la seguridad en el transporte terrestre.

“La emisión de certificados sin inspección representa un grave riesgo para la seguridad vial, especialmente cuando se trata de unidades destinadas al traslado de personas y mercancías. Es por ello que continuaremos realizando este tipo de operativos inopinados a fin de velar por la seguridad en las carreteras”, manifestó el superintendente de la Sutran, Gilmer Álvarez.