La gobernadora regional Joana Cabrera dijo estar “indignada” por las fotografías que revelaron que algunos estudiantes del emblemático colegio San Juan de Trujillo tuvieron que realizar clases sentados en el piso, debido a que les quitaron las sillas y mesas en tres aulas.

“Esta foto me llama mucho la atención, me indigna mucho que haya ocurrido y más aún quién se atrevió a tomar las fotos respectivas. Cómo han podido hacer eso, hay muchas cosas que han podido suceder, pero lo importante es que yo ya di la indicación al gerente de Educación (Rufino Rodríguez) para que tome las medidas correctivas, porque los niños tienen que estar en un lugar adecuado”, indicó.

Como informó Correo, este problema se generó porque, el 15 de octubre, la concesionaria que vendió el mobiliario escolar a la Región dejó los equipos en el colegio San Juan. Sin embargo, luego indicó que se había equivocado de beneficiario y que debía llevar las mesas y sillas a otro local escolar. La gobernadora aseveró que ha solicitado a la Gerencia de Educación un informe de lo ocurrido. Agregó que dispuso que, de inmediato, se lleve otro mobiliario escolar a ese plantel.