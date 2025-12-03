Escolares de la emblemática institución educativa San Juan de Trujillo habrían recibido clases en el piso debido a que la empresa que entregó sillas y carpetas a ese plantel recogió el mobiliario escolar el último sábado.

Desamparados

El presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) de ese colegio, Rafael Fernández, le dijo a Correo que este lamentable hecho habría ocurrido la mañana del lunes primero de diciembre, en tres aulas de cuarto año de secundaria.

Afirmó que toda esta problemática se originó porque les quitaron el mobiliario que el 15 de octubre les entregaron. Recordó que el Consorcio del Norte, proveedor del Gobierno Regional La Libertad, dejó en ese plantel 282 mesas y 675 sillas de madera.

Sin embargo, hace dos semanas les quitaron un lote de este mobiliario, aduciendo que se equivocaron y que los implementos eran para otro plantel. El sábado 29 de noviembre la empresa se llevó las últimas 210 mesas y 300 sillas nuevas que quedaban en las aulas, lo que originó que el lunes los alumnos no tengan en dónde realizar sus labores escolares.

“Nos han avisado y nos hemos movilizado al colegio para tratar de habilitar las aulas con mesas y sillas viejas. Hemos soldado patas de sillas, había armazones (de mesas) que no tenían tableros, pero ahí hemos completado para que, por la tarde, ya puedan tener en donde realizar clases”, aseveró.

Rafael Fernández cuestionó la falta de respuesta de las autoridades para solucionar esta problemática. Detalló que parte del mobiliario que usan los estudiantes tiene entre 15 y 22 años de antigüedad. “A raíz de esto los chicos están un poco bajoneados, y lo que nos indigna es que (los funcionarios de la Gerencia de Educación) minimizan la situación y dicen que nosotros, los padres de familia, nos hemos apoderado de algo que no nos corresponde, y eso no es así”, agregó.