Decenas de estructuras metálicas y de madera dejadas en las calles por comerciantes informales fueron retiradas por personal de la subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Unidad de Comercio Ambulatorio Informal (UCAI).

Durante la madrugada de este martes 2 de diciembre, se organizó un operativo inopinado de sorpresa en diversos puntos tomados por los comerciantes ambulantes que dejan módulos de trabajo en la vía pública.

Se intervino en lugares estratégicos como las avenidas Cesar Vallejo y María Eguren, la calle Sinchi Roca, en los alrededores del mercado zonal Palermo (exMayorista), al igual que la calle Francisco de Zela y la avenida España, por inmediaciones de los centros comerciales El Virrey, Zona Franca y Apiat.

Las estructuras dejadas de manera irregular en la vía pública, afectaban el libre tránsito de vehículos y peatones. Además, ponían en peligro el orden.