El Ministerio Público pidió al Poder Judicial imponer 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, en el marco de la investigación preparatoria por el denominado caso “Frigoinca”. Como se recuerda, el dirigente regional apepista logró fugar del operativo en donde iba a ser detenido, el pasado 19 de noviembre.

Proceso

El requerimiento de cárcel provisional fue presentado el pasado 25 de noviembre por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Noveno Despacho Transitorio, encargada de la investigación preparatoria contra Óscar Acuña y otros, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

La instancia fiscal también solicitó al Poder Judicial dictar 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo, exgerente de Salud de La Libertad detenido el 19 de noviembre, y Milton Broca, quien escapó de la redada y es buscado por la Policía.

El Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima recibió el requerimiento fiscal de prisión preventiva y programó audiencias virtuales para los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 3 de diciembre, a fin de evaluar el pedido con la participación de las partes procesales involucradas.

Tras la orden de detención preliminar por siete días emitida el 14 de noviembre, Óscar Acuña y Milton Broca permanecen actualmente como “no ubicados” por la justicia.

Mientras el juzgado evalúa su situación legal en este proceso penal, Aníbal Morillo continúa detenido en la carceleta del Poder Judicial, ubicada en La Victoria, Lima.

EVIDENCIAS

De acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces, el hermano de César Acuña habría recibido más de 77 mil soles, entre setiembre y diciembre de 2023, a cambio de gestionar vínculos entre el entonces gerente regional de salud, Aníbal Morillo, y directivos de la empresa Frigoinca.

“Habrían utilizado contactos para identificar y ubicar a funcionarios para, presuntamente, sobornarlos para que se flexibilicen estos controles sanitarios para que se favorezca a la empresa Frigoinca”, aseguró el titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia Arrieta.