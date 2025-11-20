Óscar Acuña Peralta, hermano del precandidato presidencial César Acuña, está prófugo de la justicia. El responsable político regional de Alianza para el Progreso (APP) fugó de su vivienda situada en Trujillo horas antes de que policías y fiscales llegaran para detenerlo por su presunta participación en la red criminal “Los Fríos del Hambre”, que permitió que la empresa Frigoinca obtenga contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma [ahora Wasi Mikuna].

En la redada, que inició a las 4 de la mañana de ayer, se logró capturar a Aníbal Morillo, exgerente de Salud del Gobierno Regional de La Libertad, y a otras dos personas presuntamente vinculadas a esta organización delictiva.

Operativo

El jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado, coronel PNP Cosme Minaya Flores, confirmó que en total se allanaron 16 inmuebles situados en Trujillo, Chepén, Áncash y Lima. La medida tenía como objetivo atrapar a cinco investigados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, solo se ubicó a tres objetivos.

Uno de los prófugos es Óscar Acuña. El titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia Arrieta, confirmó que el dirigente apepista “está siendo imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias”.

De acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces, el hermano de César Acuña habría recibido más de 77 mil soles, entre setiembre y diciembre de 2023, a cambio de gestionar vínculos entre el entonces gerente regional de salud, Aníbal Morillo, y directivos de la empresa Frigoinca.

“Habrían utilizado contactos para identificar y ubicar a funcionarios para, presuntamente, sobornarlos para que se flexibilicen estos controles sanitarios para que se favorezca a la empresa Frigoinca”, aseguró el fiscal.

Como parte de las diligencias, decomisaron documentos que Acuña guardaba en su domicilio. Las fuerzas del orden, asimismo, intervinieron la sede del partido político APP, situada en la urbanización San Andrés. Ahí también incautaron documentos.

El coronel PNP Cosme Minaya Flores confió que en las próximas horas atraparán a Óscar Acuña.

Otro prófugo de la justicia es Milton Broca. Él habría servido de nexo entre Óscar Acuña y el fallecido expresidente del directorio de Frigoinca, Nilo Burga, sindicado de realizar los pagos ilegales.

Cayeron

Quien sí fue atrapado en este operativo fue el exgerente de Salud Aníbal Morillo. Él cayó en su vivienda situada en la urbanización Villa Contadores, en Trujillo. De acuerdo con la tesis fiscal, el exfuncionario de confianza del Gobierno Regional La Libertad habría recibido 60 mil soles, entre marzo y agosto de 2024, a cambio de que se emitan informes favorables que permitan que Frigoinca continúe con la producción de conservas.

Asimismo, fue detenido en su vivienda del distrito de Florencia de Mora el técnico de la Gerencia de Salud Jorge Silva Chuna. Él es sindicado de recibir más de 93,000 soles para favorecer con sus informes a la empresa.

También se intervino a Luis Álvarez Saavedra, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash.

El fiscal Reynaldo Abia indicó que este caso apunta a la existencia de una organización criminal que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos. “Hemos identificado ingentes cantidades de pagos. Tengo entendido que el resultado acá (del operativo en Trujillo) es positivo. Ya tenemos tratativas de que alguien también va a colaborar con la justicia, eso es lo que tratamos de lograr”, acotó.