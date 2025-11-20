Decenas de vecinos del centro poblado de Llaugueda caminaron más de seis horas para llegar a la ciudad de Otuzco y buscar al director de la Red Integral de Salud (RIS) de esa provincia, Jorge Quiroz Cabrera. Los moradores exigen que el funcionario designe personal médico y enfermeras para el establecimiento sanitario de dicha localidad andina.

BURLA

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los indignados pobladores cuando se enteraron de que Quiroz no se encontraba en la “Capital de la Fe”, pues habría viajado.

Ante esta situación, los pobladores se sintieron burlados por la máxima autoridad de la salud en la provincia de Otuzco y, ante su ausencia, fueron atendidos por un trabajador que solamente se comprometió a llenar un acta.

Acompañados de algunas autoridades de Llaugueda, los vecinos de este centro poblado advirtieron que de no asignarse el personal de salud requerido en los próximos días, aplicarán una “sanción rondera” al director de la RIS, Jorge Quiroz, “por no asumir el compromiso de trabajar por la población”.

INCIERTO

En septiembre de este año, el Gobierno Regional de La Libertad anunció, como un hecho “histórico”, la reapertura de las atenciones en el centro de salud de Llaugueda, con los servicios de enfermería, farmacia y tópico. La medida, resaltó, beneficiaría a más de mil pobladores de la zona.

El último martes, sin embargo, vecinos de este centro poblado de Otuzco aseguraron que el establecimiento de salud carece de personal, por lo que los más afectados son los niños y adultos mayores, quienes ante una emergencia deben viajar varias horas hasta Otuzco para que puedan ser atendidos.

