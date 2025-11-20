El presidente José Jerí anunció que el Gobierno aplicará medidas “mucho más contundentes” para enfrentar la crisis en los establecimientos penitenciarios, como parte de la lucha contra la criminalidad.

La declaración se dio durante la supervisión de un operativo en el penal El Milagro, en La Libertad, donde se incautaron celulares, armas blancas, cargadores artesanales, casi 3 kilos de droga y anotaciones vinculadas a presuntas extorsiones.

José Jerí destacó que las requisas realizadas desde el inicio de su gestión son esenciales para frenar las actividades delictivas que se gestan dentro de los penales, pese a las críticas que califican estas operaciones como un “show”. Afirmó que acciones como estas buscan atacar un problema que, según dijo, fue ignorado por administraciones anteriores y que ahora se ejecuta de manera progresiva y permanente.

“Pese a que algunos criticaban que por qué hacíamos show, pero no es show, es atender un problema que autoridades del pasado prefirieron mirar al costado y no acá”, aseguró.

El mandatario sostuvo que, aunque el tiempo es limitado, el Gobierno está realizando esfuerzos para desarticular los mecanismos de extorsión en todas las cárceles del país.

Señaló además que, desde que asumió la presidencia, el avance de la delincuencia ha sido controlado y se trabaja para revertir su tendencia. El operativo fue supervisado junto a los ministros de Justicia, Defensa e Interior.

“Los Gatilleros del Alto Chepén”

En la región La Libertad, el presidente llegó al Complejo de Investigación Criminal Capitán PNP Alcides Vigo Hurtado, en Trujillo, donde recibió información sobre la desarticulación de la banda criminal denominada “Los Gatilleros del Alto Chepén”.

La intervención permitió la captura de sus presuntos integrantes: Yeison Ángel Castañeda Silva (24), Jhoan Franco Bazán Díaz (19) y un menor de 17 años identificado con las iniciales B.M.P.M.