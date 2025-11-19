El Pleno del Congreso rechazó este miércoles 19 de noviembre el informe de la Comisión Permanente que recomendaba la inhabilitación de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por un periodo de 10 años; por lo que expediente pasó a archivo.

Así el Pleno no dio luz verde al informe final de la Denuncia Constitucional 351, que recomendaba inhabilitar a la expremier para ejercer función pública, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima.

Al ser sometida a votación, la propuesta alcanzó solo 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones. En este caso, era necesario el voto a favor de dos tercios de los congresistas presentes para aprobar el informe.

El informe que ahora pasará al archivo señalaba que Betssy Chávez, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, habría tenido un rol activo en acciones previas, simultáneas y posteriores al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos. En tanto, el informe fue sustentado por el congresista Jorge Montoya que aseguró que la denuncia fue tramitada respetando la garantía del debido procedimiento.

Por su parte, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla consideró que tanto el expresidente Pedro Castillo como Chávez Chino son “perseguidos políticos” y que sus opositores les temen electoralmente.