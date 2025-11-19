El juez constitucional de Lima, Juan Torres, notificará nuevamente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre su resolución, otorgándole un plazo de dos días para que reincorpore a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.

El magistrado tomó dicha decisión tras constatar que la resolución había sido notificada por error en un domicilio distinto al correspondiente a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia.

Por ello, el juez resolvió que, de manera excepcional, se notifique nuevamente a la parte emplazada en su domicilio real, ubicado en Miraflores, debido al error registrado en el acto de notificación.

Cabe recordar que Torres Tasso concedió a la Junta Nacional de Justicia un plazo de dos días para reincorporar a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

El magistrado adoptó esta medida tras constatar que la Junta Nacional de Justicia no cumplió con la resolución emitida por su despacho el 13 de octubre, en la que se ordenaba que Espinoza Valenzuela continúe en el cargo de fiscal de la Nación, luego de que su defensa legal lograra que se declare fundada una medida cautelar innovativa para disponer su reposición como titular del Ministerio Público.