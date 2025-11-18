El Poder Judicial dispuso el embargo en forma de inscripción de un inmueble asociado a la suspendida legisladora María Cordero, en el marco del proceso penal que afronta por el presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal en el año 2022.

La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada el 16 de septiembre por la Procuraduría General del Estado para ejecutar esta medida cautelar real sobre el inmueble ubicado en la provincia de Barranca.

Este lunes, el Poder Judicial ejecutó esta medida en el marco de la investigación fiscal contra la parlamentaria, acusada de haber exigido a un trabajador de su despacho congresal la entrega del 50% de su salario entre marzo y agosto del 2022.

Es preciso señalar que el inmueble está situado en la provincia de Barranca, en el jirón Alfonso Ugarte Bernal N° 357, interior 01. Asimismo, el magistrado Checkley dispuso el embargo en forma de inscripción por un monto de S/200 mil sobre la propiedad de la cual la congresista es copropietaria.

Es preciso señalar que el inmueble está situado en la provincia de Barranca, en el jirón Alfonso Ugarte Bernal N° 357, interior 01. Asimismo, el magistrado Checkley dispuso el embargo en forma de inscripción por un monto de S/200 mil sobre la propiedad de la cual la congresista es copropietaria.

Asimismo, se ordena remitir el oficio al jefe de Registro de Predios de la Oficina Registral de Barranca y, a su vez disponer que “una vez ejecutada la medida real, se notifique a los demás sujetos procesales, para el conocimiento de esta”.