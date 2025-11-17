La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, denunció que ha recibido amenazas y presiones tras impulsar una reforma en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), antes conocido como Qali Warma.

Según explicó en una entrevista en Cuarto Poder, ciertos sectores interesados en mantener el sistema anterior le han pedido que reduzca su visibilidad pública. Le han pedido que “baje su perfil público”, “no sonría” y “mantenga el statu quo”.

Shica aseguró que su objetivo es eliminar contratos dirigidos y lograr una mayor transparencia en la compra de alimentos para más de 4 millones de escolares.

Señaló también que su gestión dependerá de una coordinación con el OSCE, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, a fin de reforzar la vigilancia. Asimismo, se sumarían organizaciones sociales de base y operaciones de control de calidad.

Así también, afirmó que se exigirán que los proveedores estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, para que no permitir la participación de intermediarios sin experiencia.

FUTURO

Por otro lado, respecto a su independencia política, aseguró que no tiene vínculos con partidos políticos o figuras políticas del pasado.

Afirmó también que ha generado incomodidad en algunos sectores, luego de enviar informes de control presupuestal en cierta área donde fue cesada anteriormente.

Por ello, aseguró que su labor es servir al país, bajo la transparencia, el control de proveedores y eliminación de prácticas que impliquen la calidad de los alimentos escolares.