La actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica (32), volvió a ser el centro de atención luego de revelarse una serie de correos electrónicos que muestran la influencia que tuvo en decisiones internas, coordinaciones políticas y manejo de actividades oficiales durante los gobiernos de Pedro Castillo Y Dina Boluarte.

Lesly Shica tuvo un paso por el Ministerio del Interior, la SUNARP, pero su paso más prolongado fue en el MIDIS, donde actualmente es titular. Pero entre mayo del 2023 y marzo del 2025 fue asesora del despacho ministerial de esta cartera, primero con Julio Demartini a la cabeza y luego con Leslie Urteaga.

Según Punto Final, Shica desempeñaba un papel importante en decisiones del entonces ministro Julio Demartini.

VIAJE DE BOLUARTE A CHINA

En estas comunicaciones se aprecia que le facilitó a Demartini el resultado de la votación para el viaje de Dina Boluarte a China. No obstante, lo que llama la atención es que Demartini sostuvo reuniones con varios parlamentarios que terminaron votando a favor de la autorización del permiso.

Julio Demartini: Less consígueme por favor como ha sido la votación del viaje a la presidenta, quiero saber quienes votaron a favor y quienes en contra.

Lesly Shica: (manda captura de la votación)

Julio Demartini: Por partido me dicen que fueron ¿más de 75?

Luego Shica envía una tabla en Excel de quienes votaron a favor y en contra.

COMEDORES POPULARES

En otro momento, se lee que Julio Demartini estaba preocupado por la publicación de comunicados de comités de ollas comunes. Pedía que se concentren en “temas importantes”, pues la prensa consultaba sobre el caso Rólex.

Julio Demartini: Hola, quiero los comunicados, ya lo lancé aquí donde estoy. Lo de Luz de ir. Lo de CTAs dile a Karim. El tema de comedores deben ser por distritos los más amigos, por ejemplo, Comas, Carabayllo, etc. dile a Karim. Igual en el tema del PVL debe ser por distritos. ESPERO INFORMACIÓN, MUEVE A LA GENTE!!!

Lesly Shica: Ministro envío lo de Luz. Ya hablé con Karim y hará lo propio. Lesly. (Shica adjunta un comunicado).

Julio Demartini; Ok, que lo pongan nombre competo presidenta Dina Boluarte Zegarra y que lo lancen, me pasas la publicación. Ojo, tienes que estar detrás de Karim.

CONTROL

En otro correo, se aprecia que Demartini le pedía a Shica para que una actividad en noviembre de 2023 no saliera mal. Antes de una inauguración de un centro de atención infantil, Demartini menciona que se debe tener cuidado sobre la situación de un ministro y de la congresista Kira Alcarraz. Sobre la presencia de la presidenta, Shica menciona que se debe hacer a puerta cerrada.

VIAJE A BRUSELAS

Respecto al viaje a Bruselas, Bélgica, se aprecia que Demartini le pedía a Shica que le llevara su ropa en su maleta.

Julio Demartini: Mañana a qué hora debo estar en el aeropuerto, dos horas antes? o sea 9:30 am, tenemos equipaje de bodega o mejor te doy parte de mi ropa para que las lleves en tu maleta? Y yo solo la de mano? En Bruselas hay embajador? Nos va a recibir? Coordinar, cuál es la agenda en Bruselas? Voy a exponer? Y la ppt?

Lesly Shica: Si hoy lo despachamos, pero voy comentando…

He tomado contacto con la embajada de Madrid y de Bruselas, ambas a disposición para el itinerario. Respecto de la primera hemos quedado que le informaré de tener requerimientos de traslados, pero se va a gestionar para que ingreso y salida del aeropuerto sea fast track.

Por otro lado, en Bruselas es servicio completo, eso adicionalmente a la movilidad que también ya se ha coordinado con la organización del evento.

Tu participación sería el día miercoles a las 11:45 am en la mesa Políticas Sociales para fomentar ciudades sostenibles. La modera Marisol Touraine y te acompañarán altos funcionarios de países de la región, asi como España e Italia.

La ppt la estoy viendo con fanny, ahora la comentamos.

Lo de tu ropa si quieres me das , solo llevo maleta de 23 kilos, pero recuerda que habrá facilidad tanto de ingreso como de salida, así que no problem.

COMUNICADO

Al respecto, la ministra Lesly Shica negó conocer el origen de los correos y su legitimidad. Agregó que en su trabajo siempre ha destacado por su capacidad técnica, eficiencia y empatía para servir a las poblaciones.

Asimismo, denunció presuntos intereses económicos y ataques.