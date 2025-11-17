La asesora de confianza del presidente José Jerí, Stephany Vega, se ha visto envuelta en una fuerte polémica tras la publicación de un reportaje que revela su vertiginoso ascenso laboral y un aumento patrimonial superior a los 100 mil dólares en menos de cuatro años.

De acuerdo con Panorama, Vega comenzó su carrera en el Congreso en agosto de 2021 con un salario de 1,558 soles, pero rápidamente fue ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad, llegando a percibir más de 16 mil soles mensuales en 2025.

Según dicho dominical, Vega no solo recibió aumentos salariales significativos, sino que también adquirió bienes de alto valor durante su paso por la administración pública. Entre 2023 y 2025 compró un Audi, un BMW valorizado en 60 mil soles pagado al contado y un departamento con cochera por 120 mil dólares, igualmente cancelado en efectivo junto a su pareja.

Ante Panorama, la asesora defendió la legalidad de su patrimonio, afirmando que estas adquisiciones provienen de años de ahorro y del retiro de su AFP.

En medio de críticas, Stephany Vega negó tener algún tipo de influencia especial sobre José Jerí. Aseguró que su rápido ascenso dentro de la administración pública se debe al “mérito propio” y rechazó que su rol en la Presidencia del Consejo de Ministros, donde ocupa un puesto de alta dirección desde el inicio del Gobierno de Jerí, sea resultado de favoritismos.

“Yo he ganado cada mérito laboral, lo he sudado”, sostuvo en la entrevista con el referido programa.

“Desde los 20 años tengo autos de alta gama… Se vende la camioneta, el costo es para comprar el siguiente carro. Yo respondo por el 50% que me corresponde… Mi retiro de AFP fue de aproximadamente 25 mil soles… El resto son gratificaciones, bonos y ahorros de toda mi vida. Realmente no lo veo sospechoso porque yo tengo una sociedad… Yo no puedo decir que en la actualidad es un local exitoso… Estamos ajustando”, añadió Vega.