La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que a partir del 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre, los electores podrán escoger su local de votación, de cara a las elecciones generales 2026.
De acuerdo a Marisol Cuellar, especialista en educación electoral de la ONPE, los electores podrán seleccionar en “Elige tu local de votación” hasta tres locales de votación cercanos a la dirección y distrito que figura en su DNI.
En caso los electores no hayan cumplido con actualizar la dirección en su DNI hasta esa fecha, no podrán escoger un local de votación cercano al nuevo domicilio.
“Si mi DNI está en Comas y me cambio a otros distritos, voy a poder escoger el local de votación en Comas, porque así consta en mi DNI a la fecha de cierre del padrón electoral. Todos los cambios de dirección posteriores no aparecerán porque hubo un corte al 14 de octubre”, informó.
Marisol Cuellas indicó que el objetivo es que se tenga un proceso de votación más sencillo y rápido. Asimismo, recomendó seleccionar las tres opciones, independientemente de donde emitieron su voto en las elecciones pasadas.
“Puede ser que algunos locales no estén disponibles para esta elección, en esa medida es importante que elijan local de votación para que puedan estar cerca a su domicilio”, afirmó.
Luego de este proceso de selección, la ONPE comunicará el lugar donde emitirá su voto.
