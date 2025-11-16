El presidente de la República, José Jerí Oré, participó este domingo en el homenaje a San Martín de Porres realizado en la Plaza de Armas de Lima.

Acompañado por el titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Defensa, César Díaz; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el mandatario rindió tributo al santo afroperuano más venerado del país. Durante la ceremonia, Jerí incluso cargó las andas de la imagen.

Más temprano, el jefe de Estado encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional en la Plaza San Martín, en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM. La norma dispone que esta actividad se realice todos los domingos a las 8:00 a.m. en las plazas principales, con presencia de las autoridades municipales.

Asimismo, el decreto establece que en el resto de entidades públicas el izamiento de bandera debe llevarse a cabo los lunes a la misma hora, con asistencia de la máxima autoridad institucional.

Tras la ceremonia en el Cercado de Lima, el mandatario se reunió con el alcalde Renzo Reggiardo en la Municipalidad Metropolitana de Lima para abordar temas vinculados a seguridad ciudadana y el desarrollo de la capital.

En días previos, Jerí también participó en actividades similares en el distrito de Jesús María, reforzando la aplicación de la disposición que busca promover el respeto a los símbolos patrios en todo el país.