Universitario se coronó campeón del Torneo Clausura Femenino 2025 tras vencer 4-2 en la tanda de penales a Alianza Lima en Matute, asegurando así su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026.

En el primer tiempo las blanquiazules generaron ocasiones claras, incluso fallando un penal ejecutado por Adriana Lúcar tras revisión del VAR.

En la segunda mitad, el técnico Andrés Usme realizó ajustes que fortalecieron el ataque crema, especialmente con el ingreso de Luz Campoverde por izquierda. El dominio de Universitario se reflejó en el gol de Katherine Páez, quien abrió el marcador tras un error defensivo rival. Sin embargo, Alianza reaccionó en los minutos finales y logró el empate 1-1 gracias a Sashenka Porras, llevando el partido a la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Universitario mostró mayor eficacia al convertir sus cuatro remates, mientras que Alianza falló dos tiros decisivos. La arquera crema Gabriela Bórquez se convirtió en la figura del encuentro al detener ambos disparos, sellando el título merengue.

Con este triunfo, las cremas disputarán en diciembre la final nacional ante Alianza Lima, campeón del Apertura.