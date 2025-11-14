El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que hasta el momento el Ministerio Público no ha recibido comunicación alguna vinculada a una eventual reposición de Delia Espinoza.
Su declaración se dio en respuesta a consultas sobre versiones que circulan respecto a una medida cautelar emitida en el proceso que sigue la Junta Nacional de Justicia.
Gálvez insistió en que no tiene conocimiento del contenido de alguna resolución relacionada con el caso y reiteró que “no ha llegado nada”.
También explicó que la institución que dirige no tiene participación en ese procedimiento, por lo que no le corresponde presentar recursos o realizar trámites adicionales.
El representante del Ministerio Público remarcó que cualquier detalle debe solicitarse directamente a la Junta Nacional de Justicia, ya que la Fiscalía no ha sido notificada por sus canales oficiales.
Ante la insistencia de la prensa, el fiscal interino evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y recordó que debe actuar únicamente sobre la base de resoluciones emitidas de manera regular.
