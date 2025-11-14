Cuando Pedro Castillo era presidente de la República tenía a personas de su confianza en actividades y en cargos públicos.

Tras ser vacado por el golpe de Estado, los castillistas se distribuyeron en partidos como Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y Podemos, con miras a participar en las Elecciones 2026.

Sin embargo, de acuerdo con información revisada por Correo, hay cuatro personas del entorno del expresidente que encontraron refugio en el Partido Cívico Obras.

El expresidente Pedro Castillo es procesado por el golpe de Estado. (Justicia TV)

NOMBRES

La organización política impulsa la candidatura presidencial del exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

En la plancha lo acompaña Daniel Barragán, quien se desempeñó como ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo.

Barragán no dejó su cargo por problemas con el entonces mandatario, sino por motivos personales.

Además de ir en la plancha, Barragán será candidato a senador con el número 1.

Otra persona que intentará llegar a la Cámara de Senadores es Henry Shimabukuro, quien fue considerado asesor en la sombra del expresidente Castillo.

La cercanía entre Castillo y Shimabukuro se evidenció con mayor fuerza cuando se reveló que el exasesor viajó al interior del Perú en aviones de la Fuerza Aérea del Perú al menos 25 en el año 2022.

Henry Shimabukuro, exasesor en la sombra de Castillo, será candidato al Senado. Foto: Congreso.

DOS MÁS

Otro personaje del entorno de Castillo que se conoció en 2022 fue el de Rosa Luz Pérez Ramírez, luego de que entrara a Palacio para reunirse con el entonces presidente.

La dirigente magisterial también fue considerada la sombra de Castillo en la región Arequipa. Además, formó parte del grupo que promovió la conformación del Partido Magisterial Popular en esa región, la agrupación original que iba a liderar Castillo.

Por ahora intentará ser senadora por Arequipa con el Partido Cívico Obras.

Finalmente está el nombre de Arturo Eusebio Padilla, quien intentará llegar al Senado por Lima Provincias con el número 1.

Eusebio Padilla es un profesor que fue nombrado presidente del directorio de Centro Vacacional Huampaní que depende del Ministerio de Educación.

Él fue nombrado por Rosendo Serna, entonces ministro de Educación de Castillo.