Daniel Luzar, exintegrante del Área de Participación Ciudadana del Congreso de la República, defendió su actuación ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, tras ser acusado de usar una cámara institucional durante un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.

El extrabajador, en su descargo, calificó el hecho como un acto “involuntario”.

En el documento presentado, Luzar explicó que la confusión ocurrió por la rutina de sus labores habituales.

“En horas de la tarde participé en un evento de carácter privado sin percatarme en ese momento de que la videocámara correspondía a la institución en la que laboraba”, señaló. Añadió que suele manejar equipos similares por su trabajo audiovisual.

El exfuncionario afirmó que posee su propio equipo y que el traslado del dispositivo del Congreso se debió a un intercambio accidental.

“En un momento, por error involuntario, trasladé el equipo de mi casa de labores, dejando en la oficina el equipo personal, el que tenía previsto trasladar hasta Trujillo”, sostuvo ante la autoridad electoral.

Finalmente, deslindó de responsabilidad a sus superiores y recalcó que el hecho ocurrió sin conocimiento de la institución.