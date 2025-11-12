El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que el informe de la Procuraduría sobre el escaño dejado por el excongresista Guillermo Bermejo, actualmente detenido por cargos de terrorismo, ya fue recibido y remitido a la Oficina de Asesoría Legal del Parlamento.

Dicha área deberá emitir una opinión técnico-jurídica antes de que se adopte cualquier decisión sobre la accesitaria Zaira Arias.

Fernando Rospigliosi señaló que el Congreso no tomará medidas hasta contar con ese pronunciamiento y advirtió que no cederá ante “chantajes, gritos o presiones” , recalcando que las decisiones se ajustarán estrictamente al reglamento y la ley.

El legislador fujimorista añadió que se está consultando a especialistas constitucionalistas para garantizar la legalidad del proceso y recordó que, por encontrarse en la semana de representación, las decisiones se definirán recién la próxima semana.

Respecto al rol del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rospigliosi precisó que primero el Congreso deberá resolver internamente la situación del escaño de Bermejo y luego comunicar su decisión al órgano electoral.

Uso de una cámara

El titular del Parlamento también se pronunció sobre el uso de una cámara del Congreso en un mitin político de Keiko Fujimori. Confirmó que durante la ausencia del oficial mayor Giovanni Forno, su reemplazante, Jaime Abensur, asumió las decisiones operativas y será quien presente los descargos requeridos por el Jurado Electoral Especial.