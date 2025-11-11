Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, anunció este lunes por la noche, su intención de postular al Congreso en las elecciones de 2026. Asimismo, precisó que aún se encuentra evaluando en qué partido político se afiliará para participar en los comicios.

“Hoy decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer”, declaró a RPP.

Colchado cuestionó que el actual Congreso haya aprobado leyes que, según él, benefician a la criminalidad.

“No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen deudas a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas ‘corta uñas’, ‘mata perros’, que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del TC, JNJ, que quieran reformar abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno”, expresó.

Además, Colchado cuestionó la transferencia de la Diviac a la Dirincri, señalando que, a su juicio, esta medida responde a un acto de venganza contra dicha división policial.

“Lo que están haciendo es una venganza que es parte de un presunto plan criminal de la organización criminal denominada por la prensa como ‘Los Waykis en la sombra’. Se ha consumado el presunto plan criminal del Gobierno de Dina Boluarte”, manifestó.

Colchado afirmó que a la Diviac se le han retirado sus funciones de inteligencia, y que a partir de ahora dejarán de investigar al crimen organizado para centrarse en delitos como robos, secuestros y extorsiones.