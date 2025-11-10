El actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, no solo arrastra una investigación por presunto tráfico de influencias, sino también se suma una denuncia por defensas legales incumplidas.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, Iván Paredes Yataco fue sentenciado por Indecopi al incumplir sus deberes como abogado. Según la resolución N°1181-2023/CC2, declaró fundada la denuncia interpuesta contra el señor Emilio Iván Paredes Yataco, al haber quedado probado que:

No cumplió con entregar al denunciante el recibo por honorario correspondiente al servicio de asesoría legal contratado. No formuló la denuncia penal ni llevó el procedimiento, conforme a lo pactado. No cumplió con reembolsar al denunciante el importe de US$ 3 500,00.

La resolución de Indecopi relata una denuncia que inició en 2022 y que tras apelaciones fue confirmada en agosto de 2024. La sanción a pagar era de más de S/16 mil; sin embargo, no se cumplió en el plazo acordado, pues la deuda fue cancelada recién en agosto de 2025, un mes después de haber sido nombrado como máxima autoridad del sistema penitenciario.

El denunciante presentó mensajes de WhatsApp, cartas notariales y una transferencia bancaria hecha desde la cuenta de su hermano a la del abogado. Si bien Paredes sostuvo que el dinero fue entregado en efectivo, Indecopi dio valor probatorio a las pruebas del denunciante.

Durante el proceso, Iván Paredes presentó sus descargos, negando las acusaciones. Alegó que el pago se dio mediante efectivo.

Al respecto, Sergio Castro, el denunciante, quien contrató a Paredes Yataco como abogado, pero no habría cumplido con el acuerdo pactado, expresó temor por algún tipo de represalias debido al alto cargo que hoy ocupa Iván Paredes.

Cabe mencionar que a pesar de esta deuda pagada, recientemente, Paredes Yataco aún afronta otras deudas al tesoro público.