Aldahir Nilton Zevallos Pachau, de 29 años, se ha convertido en un visitante frecuente del Congreso de la República, especialmente en el despacho de la congresista Kelly Portalatino, quien sería su pareja. Según registros de ingreso y salida, el joven, sentenciado por robo agravado, permanecía hasta 4 horas.

Según el dominical de Panorama, Aldahir Zevallos es pareja de la legisladora, ya que en redes sociales demuestra su afecto y estrecha relación. Sin embargo, lo que llama la atención, son las frecuentes visitas en julio y agosto de este año.

Lo que llama la atención es que Aldahir Zevallos fue condenado en 2017 por robo agravado y cumplió 5 años de prisión, un antecedente que, según especialistas, debería impedir su presencia en instituciones públicas.

El dominical recuerda que Aldahir Zevallos fue detenido junto a otras 4 personas por robo y retención a un taxista, en Huancayo. El hecho comprendió amenazas con arma de fuego e intervención policial.

VISITAS FRECUENTES

Según el registro, Aldahir visitó a la parlamentaria el 11, 17, 18, 21 y 24 de julio de 2025; además del 7, 19, 21 y 22 de agosto, con audiencias de hasta 4 horas. Cabe mencionar que el joven no tiene un vínculo laboral formal, lo que genera dudas sobre sus intervenciones en la oficina de Portalatino.

Al respecto, la legisladora no negó la presencia del joven en su despacho, sin embargo, no pudo responder el porqué un sentenciado y cercano a ella registraba visitas tan frecuentes.

“No podemos juzgar a las personas porque hay que darles oportunidades (…) Son errores humanos que se cometen (…) Estamos hablando de personas que ya han cumplido su pena”, declaró Kelly Portalatino.

Según Portalatino, permitir el ingreso de Aldahir es una cuestión de confianza personal. Asimismo, Aldahir muestra videos publicitarios referidos al partido de Perú Libre, lo que se presume que estaría interesado en emprender una carrera política.

Por su parte, videos en redes sociales muestran a Portalatino y Aldahir Zevallos compartir momentos juntos, paseando en moto y compartiendo mensajes de afecto.

Por ello, Jose Cevaso, exoficial mayor del Congreso, indicó que se trata de un exceso. “Eso no se le puede permitir”, apuntó.