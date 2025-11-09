Desde este lunes 10 hasta el viernes 14 de noviembre, los congresistas realizarán diversas actividades en el marco de la semana de representación, periodo en el que deben reunirse con ciudadanos y autoridades de sus respectivas regiones.

Esta labor responde a lo establecido en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, que obliga a los parlamentarios a mantener contacto directo con la población, atender denuncias documentadas, fiscalizar a las autoridades y mediar entre la ciudadanía y el Poder Ejecutivo.

La semana de representación comprende cinco días laborables continuos al mes, durante los cuales los legisladores se desplazan a sus circunscripciones electorales, ya sea de manera individual o en grupo, para informar sobre su trabajo parlamentario y recoger demandas locales.

Según la programación vigente, la siguiente semana de representación del periodo legislativo se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre.