El Gobierno del Perú anunció que propondrá ante los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, luego de considerar que esta norma ha sido utilizada de forma indebida en los últimos años.

La decisión se da en el contexto de la solicitud de salvoconducto presentada por México a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha concluido el análisis jurídico y político de la solicitud mexicana, el cual incluyó consultas internas y el aporte de expertos juristas de la región. Según la Cancillería, se ha constatado una “evolución negativa” en la aplicación de la Convención, al haberse calificado como persecución política casos que, en realidad, corresponden a delitos comunes.

Perú sostiene que esta práctica desvirtúa el espíritu original del tratado, diseñado para proteger a personas perseguidas por motivos políticos, no para evadir la justicia. En ese sentido, expresó su “profundo malestar y rechazo” frente a la utilización del derecho de asilo para beneficiar a ciudadanos procesados o condenados en Estados democráticos, donde rigen las garantías del debido proceso.

Por disposición del presidente de la República -se lee en el comunicado de la Cancillería- se iniciará un proceso de consultas con los países miembros de la OEA con el fin de impulsar una reforma de la Convención de Caracas, que refuerce el respeto al imperio de la ley en el sistema interamericano.

“Oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan”, se precisa.

Embajador de Cuba en el Perú

Finalmente, el comunicado también dio cuenta de que el embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, culminó sus funciones diplomáticas y abandonó el país de manera definitiva.

